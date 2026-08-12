Ни одной мокрой лапы: Россияне активно скупают дождевики для питомцев

Россияне стали заметно чаще покупать дождевики для домашних животных. За последние 30 дней спрос на непромокаемую экипировку вырос примерно на 50% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, выяснила SHOT ПРОВЕРКА.

Большинство таких моделей рассчитано на собак. При этом продавцы отмечают, что небольшие размеры могут подойти и кошкам. Спрос вырос и на дождевики для людей. По данным системы «Честный знак», в июле россияне приобрели 63 тысячи таких изделий — на 33% больше, чем месяцем ранее, и на 81% больше майского показателя.

Общая сумма покупок превысила 100 миллионов рублей. По активности покупателей лидировала Ленинградская область, следом расположились Камчатский край, Калининградская и Сахалинская области. В Москве июль оказался особенно пасмурным: за весь месяц насчитали лишь пять солнечных и малооблачных дней, а осадки выпадали примерно в половине случаев.

Начало августа в столице было преимущественно сухим, однако 11 августа в город вернулись ливни, грозы, сильный ветер и похолодание.

Ранее россиян предупредили о скрытой опасности летних прогулок под дождём. Ведь любые осадки — это не только вода, но и риск переохлаждения, а также контакт с патогенными микроорганизмами. Стафилококки и стрептококки могут проникать через микротрещины и повреждения кожи, вызывая фолликулит, покраснение и гнойные воспаления. Кроме того, загрязнённая вода может стать источником кишечных инфекций. Речь идёт о сальмонеллах, шигеллах, кишечной палочке, ротавирусах и норовирусах. Такие заболевания сопровождаются диареей, рвотой, болью в животе и повышением температуры.