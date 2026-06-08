Цена за романтику: Врач заявила о скрытой опасности летних прогулок под дождём

Романтические прогулки под дождём — тот случай, когда за удовольствие можно заплатить здоровьем. Врач-инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru объяснила, какие опасности таит в себе летний тёплый дождь.

Летний тёплый дождь — это не только вода, но и риск переохлаждения, а также контакт не только с объектом любви, но и с патогенными микроорганизмами. Важно понимать, что в результате намокания одежды возникает нарушение терморегуляции организма. Дождевая вода отнюдь не стерильна, а загрязнена патогенами. Марият Мухина Врач-инфекционист

По словам специалиста, намокание кожи и одежды приводит к потере тепла и переохлаждению организма. При этом происходит централизация кровотока и так называемый синдром «обкрадывания периферии», из-за чего снижается местный иммунитет слизистых оболочек.

Отсюда и распространённая ситуация, когда человек промочил ноги, а спустя время почувствовал боль в горле. Ступни считаются одной из наиболее уязвимых зон, поскольку практически лишены жировой прослойки. На фоне ухудшения микроциркуляции ослабевает местная защита организма, и вирусам или бактериям становится проще активизироваться.

«Прекрасная прогулка по лужам — это так романтично. Однако лужи — это ещё и сточные воды с крыш и поребриков, где часто имеются птичьи фекалии, всевозможные плевки прохожих. Всё это — инфекционная среда», — пояснила врач.

Среди возможных последствий специалист выделила кожные инфекции. Стафилококки и стрептококки могут проникать через микротрещины и повреждения кожи, вызывая фолликулит, покраснение и гнойные воспаления.

Кроме того, загрязнённая вода может стать источником кишечных инфекций. Речь идёт о сальмонеллах, шигеллах, кишечной палочке, ротавирусах и норовирусах. Такие заболевания сопровождаются диареей, рвотой, болью в животе и повышением температуры.

Особую опасность представляет лептоспироз. Возбудители заболевания попадают в организм при контакте кожи или слизистых с водой, загрязнённой мочой инфицированных животных. Болезнь может сопровождаться высокой температурой, сильной головной и мышечной болью.

Отдельно врач упомянула грибковые инфекции, которые могут поражать кожу стоп и ногти. Среди симптомов — зуд, трещины между пальцами, деформация ногтей и отслоение кожи.

Также в дождевой воде могут содержаться тяжёлые металлы и различные химические соединения, попадающие в неё со стоками и дорожных покрытий. Их воздействие способно вызывать раздражение кожи и другие неблагоприятные реакции.

Патогены могут проникать в организм разными путями: через повреждения кожи, через желудочно-кишечный тракт при случайном заглатывании воды, а также через дыхательные пути в условиях повышенной влажности.

«К прогулкам под дождём надо готовиться: приобрести дождевики и резиновую обувь, полностью исключающую контакт с кожей. Не ходить босиком по лужам и влажной траве, особенно если есть повреждения на коже. Избегать контакта с водой из неизвестных источников. Обрабатывать любые повреждения кожи антисептиком и закрывать их пластырем», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что купание в неподготовленных водоёмах также может представлять опасность для здоровья. По словам эпидемиолога Геннадия Онищенко, такая вода нередко содержит болезнетворные микроорганизмы и паразитов, а на дне могут находиться стекло, металлический мусор и другие травмоопасные предметы.