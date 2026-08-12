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12 августа, 10:34

Жители Калининградской области пожаловались на вторжение бобров из стран НАТО

В Калининградской области жители борются с нашествием бобров из Польши и Литвы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием qwen

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием qwen

В Калининградской области жители жалуются на нашествие бобров из Польши и Литвы. Из-за построенных животными плотин водоёмы выходят из берегов, заливая поля и леса или приводя к заболачиванию. Люди опасаются потери урожая и решили дать отпор «иностранным захватчикам» — сотня добровольцев разобрала 43 плотины, в том числе у самой границы.

Доктор ветеринарных наук Александр Муромцев пояснил, что бобры пришли из Литвы и Польши, назвав это естественной миграцией. При этом, по его словам, происходит обоюдный процесс: российские бобры также расселяются на Запад.

«Это обоюдный процесс. Наши бобры точно так же расселяются там. Границы для животных не существует, и ставить «забор» от бобров невозможно», — отметил эксперт в разговоре с «Базой».

Бобры едва не затопили Калининградскую область, охотникам пришлось снести почти полсотни плотин
Бобры едва не затопили Калининградскую область, охотникам пришлось снести почти полсотни плотин

Ранее польский зоолог рассказала, что бобры активно переселяются из приграничных районов Украины в Польшу из-за более благоприятных условий и строгой охраны. Она пояснила, что популяции грызунов сть с обеих сторон границы, но основной ущерб фиксируется именно в Польше. Это объясняется строгими законами: охота на бобров там под запретом, а разрешения на снижение их численности дают только в крайних случаях. На Украине же они относятся к охотничьим видам, поэтому их добыча разрешена и регулируется, но при этом страна обязана поддерживать стабильную численность популяции.

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Александра Мышляева
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