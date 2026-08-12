Жители Калининградской области пожаловались на вторжение бобров из стран НАТО

В Калининградской области жители жалуются на нашествие бобров из Польши и Литвы. Из-за построенных животными плотин водоёмы выходят из берегов, заливая поля и леса или приводя к заболачиванию. Люди опасаются потери урожая и решили дать отпор «иностранным захватчикам» — сотня добровольцев разобрала 43 плотины, в том числе у самой границы.

Доктор ветеринарных наук Александр Муромцев пояснил, что бобры пришли из Литвы и Польши, назвав это естественной миграцией. При этом, по его словам, происходит обоюдный процесс: российские бобры также расселяются на Запад.

«Это обоюдный процесс. Наши бобры точно так же расселяются там. Границы для животных не существует, и ставить «забор» от бобров невозможно», — отметил эксперт в разговоре с «Базой».

Ранее польский зоолог рассказала, что бобры активно переселяются из приграничных районов Украины в Польшу из-за более благоприятных условий и строгой охраны. Она пояснила, что популяции грызунов сть с обеих сторон границы, но основной ущерб фиксируется именно в Польше. Это объясняется строгими законами: охота на бобров там под запретом, а разрешения на снижение их численности дают только в крайних случаях. На Украине же они относятся к охотничьим видам, поэтому их добыча разрешена и регулируется, но при этом страна обязана поддерживать стабильную численность популяции.