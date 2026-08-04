Бобры едва не затопили Калининградскую область, охотникам пришлось снести почти полсотни плотин

Ранее польский зоолог рассказала, что бобры активно переселяются из приграничных районов Украины в Польшу из-за более благоприятных условий и строгой охраны. Она уточнила, что популяции существуют по обе стороны границы, но ущерб животные наносят в основном на польской территории. Специалист связала это с жёстким законодательством: охота на бобров в Польше запрещена, а разрешения на регулирование численности выдаются лишь в исключительных случаях. На Украине же зверь юридически относится к охотничьим видам и не находится под столь строгой государственной защитой, хотя его добыча регулируется, а международные обязательства требуют сохранять устойчивую популяцию.