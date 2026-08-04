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Регион
4 августа, 08:24

Бобры едва не затопили Калининградскую область, охотникам пришлось снести почти полсотни плотин

В Калининградской области за два дня разобрали 43 бобровые плотины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ghost Bear

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ghost Bear

Сотрудники Минприроды и охотники ликвидировали десятки бобровых плотин в Калининградской области, чтобы предотвратить подтопления. Акция прошла 1 и 2 августа, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В работах участвовали около ста человек. За два дня они полностью разобрали 43 сооружения, возведённых животными. Это позволило восстановить естественный водоток и нормализовать гидрологический режим.

В министерстве уточнили, что принятые меры защитили от воды лесные массивы и сельскохозяйственные угодья. Мониторинг состояния водных объектов продолжается. Региональные власти намерены и дальше отслеживать ситуацию, чтобы не допустить повторных подтоплений.

Популяция бобров в Подмосковье выросла в 70 раз после ухода моды на мех
Популяция бобров в Подмосковье выросла в 70 раз после ухода моды на мех

Ранее польский зоолог рассказала, что бобры активно переселяются из приграничных районов Украины в Польшу из-за более благоприятных условий и строгой охраны. Она уточнила, что популяции существуют по обе стороны границы, но ущерб животные наносят в основном на польской территории. Специалист связала это с жёстким законодательством: охота на бобров в Польше запрещена, а разрешения на регулирование численности выдаются лишь в исключительных случаях. На Украине же зверь юридически относится к охотничьим видам и не находится под столь строгой государственной защитой, хотя его добыча регулируется, а международные обязательства требуют сохранять устойчивую популяцию.

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Юрий Лысенко
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