Популяция бобров в Подмосковье выросла в 70 раз после ухода моды на мех

В Московской области зафиксирован колоссальный рост численности бобров — с 1970-х годов их популяция увеличилась почти в 70 раз. Полвека назад в регионе насчитывалось не более 200 особей, тогда как сейчас, по оценкам специалистов, их количество превышает 12 тысяч, сообщает Mash.

Причиной вымирания в прошлом веке стала массовая охота: шкуры использовали для пошива шапок, воротников и зимней одежды. С падением спроса на натуральный мех пресс на популяцию ослаб. К тому же мясо грызунов не пользовалось спросом у охотников из-за специфического вкуса и запаха, напоминающего рыбу.

Дополнительным фактором восстановления послужило плановое расселение животных по водоёмам и введение ограничений на добычу. Сегодня их активная строительная деятельность создаёт проблемы для инфраструктуры. Бобровые плотины меняют уровень воды в ручьях и малых реках, провоцируя подтопления прибрежных земель.

Животные также валят деревья, всё чаще появляются вблизи дачных посёлков и выходят на дороги. Местные власти и экологи отмечают, что бобры становятся полноправными хозяевами рек, требуя от человека новых подходов к сосуществованию.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области подтоплены 45 приусадебных участков в садоводствах «Красногорские покосы» и «Южное», и, по предварительным данным, причиной стали плотины, построенные бобрами. Владельцы покинули зону самостоятельно, эвакуация не потребовалась. МЧС опубликовало кадры последствий.