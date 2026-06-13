Обосновавшийся в самом центре Петербурга бобёр попал на видео

В центре Петербурга, у Новой Голландии, обосновался бобр. Крупных грызунов всё чаще замечают в Северной столице. В городских условиях они живут в норах, вырытых в крутых берегах рек и каналов.

В центре Петербурга обосновался бобёр. Видео © Павел Глазков / телеканал «Санкт-Петербург»

Вход в жилище всегда находится под водой, саму нору можно увидеть только при резком понижении уровня воды. Обычно бобры ведут ночной образ жизни, а активны днём лишь поздней весной и во время белых ночей. Животные довольствуются ветками молодой поросли, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Нижне-Свирском заповеднике, расположенном на территории Ленинградской области, сотрудники зафиксировали необычную сцену. Медведь вмешался в поединок двух бобров и фактически разнял их.