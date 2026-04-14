Новосибирцы объявили войну бобру из-за плотины у многоэтажек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan-Pepper
Жители Новосибирска пожаловались на бобра, который построил плотину рядом с жилыми домами. По их словам, это может привести к подтоплению частного сектора и подвалов многоэтажек, передаёт Mash Siberia.
Новосибирцы объявили бюрократическую войну бобру. Видео © Telegram / Mash Siberia
Речь идёт о районе возле дома на улице Балтийской, 33. Местные жители опасаются, что уровень воды продолжит расти. Они обратились в администрацию с просьбой решить проблему и переселить животное подальше от жилой зоны. Пока неизвестно, какие меры будут приняты, однако ситуация уже вызвала активное обсуждение среди горожан.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве в районе Нагатинский затон у ЖК «Ривер Парк» хаски напала на бобра и загрызла его: хозяин выгуливал собаку без поводка и не смог предотвратить нападение. Несмотря на попытки защититься, зверь скончался от полученных укусов. Ролик быстро разошёлся в соцсетях. Хозяина нашли и наказали.
