Новосибирцы объявили войну бобру из-за плотины у многоэтажек

Жители Новосибирска пожаловались на бобра, который построил плотину рядом с жилыми домами. По их словам, это может привести к подтоплению частного сектора и подвалов многоэтажек, передаёт Mash Siberia.

Речь идёт о районе возле дома на улице Балтийской, 33. Местные жители опасаются, что уровень воды продолжит расти. Они обратились в администрацию с просьбой решить проблему и переселить животное подальше от жилой зоны. Пока неизвестно, какие меры будут приняты, однако ситуация уже вызвала активное обсуждение среди горожан.