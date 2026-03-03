Владимир Путин
3 марта, 19:14

В Москве хаски загрыз краснокнижного бобра

Обложка © Сhat GPT

В районе Нагатинский затон у ЖК «Ривер Парк» в Москве собака породы хаски напала на бобра и загрызла его. Хозяин выгуливал питомца без поводка и не смог предотвратить нападение. Животное пыталось защищаться, но погибло от укусов. Видыо жуткого нападения завирусилось в Сети.

Местные жители возмущены безответственностью москвича. Прокуратура начала проверку. Обыкновенный бобр занесён в Красную книгу Москвы как редкий и уязвимый вид в условиях города.

«Возмещение ущерба, причиненного окружающей среде, а также привлечение виновного лица к ответственности поставлено межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы на контроль», — сообщили в прокуратуре.

В Приморье ищут тигра, который насмерть загрыз охотника
Ранее в подмосковном Новом Измайлове бесхозный алабай около четырёх часов бегал по двору и нападал на животных. Женщина пыталась защитить своего питомца и поранила руки, теперь ей нужно пройти курс уколов от бешенства. Собаку забрал мужчина, который представился «сотрудником хозяина».

