В Подмосковье агрессивный алабай покусал женщину и загрыз её питомца
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В подмосковном Новом Измайлове бесхозный алабай около четырёх часов бегал по двору и нападал на животных, сообщает 360.ru. По данным телеканала, жертвами агрессивного пса стали хаски и маленькая собака, которую он загрыз на глазах у детей.
Алабай загрыз маленькую собаку и покусал женщину. Видео © Telegram / 360.ru
Женщина, пытавшаяся защитить своего питомца, получила травмы рук, ей назначили курс уколов от бешенства. Собаку увёл мужчина, представившийся «сотрудником хозяина».
Ранее во Владивостоке три добермана напали на девушку, в результате чего она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. После нападения хозяйка агрессивных собак пыталась откупиться.
