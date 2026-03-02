В Подмосковье агрессивный алабай покусал женщину и загрыз её питомца

В подмосковном Новом Измайлове бесхозный алабай около четырёх часов бегал по двору и нападал на животных, сообщает 360.ru. По данным телеканала, жертвами агрессивного пса стали хаски и маленькая собака, которую он загрыз на глазах у детей.

Алабай загрыз маленькую собаку и покусал женщину. Видео © Telegram / 360.ru

Женщина, пытавшаяся защитить своего питомца, получила травмы рук, ей назначили курс уколов от бешенства. Собаку увёл мужчина, представившийся «сотрудником хозяина».

