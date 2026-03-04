Хозяин хаски ответит за гибель бобра из Красной книги на берегу Москвы-реки

В Москве разбираются в обстоятельствах гибели редкого животного. Инцидент произошёл на берегу Москвы-реки в районе Нагатинский затон. Собака, которую выгуливали без поводка, напала на бобра. Зверь погиб.

Он занесён в Красную книгу столицы как редкий и уязвимый вид. Проверку организовала Межрайонная природоохранная прокуратура. Инспекторы департамента природопользования уже возбудили дело об административном правонарушении. Хозяина собаки нашли.

«Личность владельца собаки установлена. Виновное лицо будет привлечено к ответственности по ч. 3 ст. 4.21 КоАП Москвы с обязательной выплатой ущерба, причинённого окружающей среде в результате уничтожения охотничьих ресурсов», — сообщается в Telegram-канале департамента.

В сообщении департамента природопользования подчёркивается, что при прогулке на зелёных территориях Москвы необходимо держать домашних животных на поводке, так как активные питомцы могут напугать диких зверей и птиц, разорить гнёзда и нанести непоправимый ущерб природе.

Напомним, в Москве в районе Нагатинский затон у ЖК «Ривер Парк» хаски напала на бобра и загрызла его: хозяин выгуливал собаку без поводка и не смог предотвратить нападение. Животное пыталось защищаться, но погибло от укусов, видео происшествия завирусилось в Сети. Местные жители возмущены безответственностью владельца, а прокуратура начала проверку. В надзорном ведомстве сообщили, что возмещение ущерба и привлечение виновного к ответственности поставлены на контроль.