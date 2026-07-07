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Регион
7 июля, 13:46

Бобры настроили плотин и затопили 45 участков в Ленобласти

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Ломоносовском районе Ленинградской области подтоплены 45 приусадебных участков. По предварительным данным, причиной стали плотины, построенные бобрами. Региональный МЧС публикует в Max кадры результатов «работы» грызунов.

В Ленобласти топит частные дома. Видео © Max / МЧС Ленинградской области

Подтоплены оказались участки в садоводствах «Красногорские покосы» и «Южное». Владельцы пострадавших домов покинули зону бедствия самостоятельно. Эвакуация жителей не потребовалась.

Бобры-«инженеры» решили проблему затоплений в метро Лондона
Бобры-«инженеры» решили проблему затоплений в метро Лондона

Ранее в центре Петербурга, у Новой Голландии, обосновался бобр. Крупных грызунов всё чаще замечают в Северной столице. В городских условиях они живут в норах, вырытых в крутых берегах рек и каналов.

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Татьяна Миссуми
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