Бобры настроили плотин и затопили 45 участков в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области подтоплены 45 приусадебных участков. По предварительным данным, причиной стали плотины, построенные бобрами. Региональный МЧС публикует в Max кадры результатов «работы» грызунов.

В Ленобласти топит частные дома. Видео © Max / МЧС Ленинградской области

Подтоплены оказались участки в садоводствах «Красногорские покосы» и «Южное». Владельцы пострадавших домов покинули зону бедствия самостоятельно. Эвакуация жителей не потребовалась.

Ранее в центре Петербурга, у Новой Голландии, обосновался бобр. Крупных грызунов всё чаще замечают в Северной столице. В городских условиях они живут в норах, вырытых в крутых берегах рек и каналов.