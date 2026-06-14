Бобры-«инженеры» решили проблему затоплений в метро Лондона

В Лондоне бобры помогли местным властям остановить постоянные затопления в метро, пишет Independent. Проблема подъёма уровня воды существовала пару десятилетий, специалисты разводили руками и не могли найти решение.

Годами британские инженеры устанавливали дорогостоящие сооружения на станции метро Гринфорд, но затопления повторялись. Осенью 2023 года в парк Парадайз-Филдс завезли бобров. Животные быстро сориентировались на местности и начали строить плотины, которые удерживали воду и превратили территорию в губку, впитывавшую жидкость. Именно 2024 год стал первым, когда метро не топило.

По словам специалиста Шениз Мустафы, плотины также замедлили течение реки, восстановили биологические цепочки — в водоём вернулась рыба, земноводные. Сейчас инженеры работают над тем, чтобы грамотно «привлекать» бобров к восстановлению экосистем и возвращать природе баланс.

Ранее в Нижне-Свирском заповеднике, расположенном на территории Ленинградской области, сотрудники зафиксировали необычную сцену: медведь вмешался в поединок двух бобров и фактически разнял их.