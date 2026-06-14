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Регион
14 июня, 16:59

Бобры-«инженеры» решили проблему затоплений в метро Лондона

Independent: Бобры помогли остановить затопления в метрополитене Лондона

Обложка © Gemini Nano Banana

Обложка © Gemini Nano Banana

В Лондоне бобры помогли местным властям остановить постоянные затопления в метро, пишет Independent. Проблема подъёма уровня воды существовала пару десятилетий, специалисты разводили руками и не могли найти решение.

Годами британские инженеры устанавливали дорогостоящие сооружения на станции метро Гринфорд, но затопления повторялись. Осенью 2023 года в парк Парадайз-Филдс завезли бобров. Животные быстро сориентировались на местности и начали строить плотины, которые удерживали воду и превратили территорию в губку, впитывавшую жидкость. Именно 2024 год стал первым, когда метро не топило.

По словам специалиста Шениз Мустафы, плотины также замедлили течение реки, восстановили биологические цепочки — в водоём вернулась рыба, земноводные. Сейчас инженеры работают над тем, чтобы грамотно «привлекать» бобров к восстановлению экосистем и возвращать природе баланс.

Обосновавшийся в самом центре Петербурга бобёр попал на видео
Обосновавшийся в самом центре Петербурга бобёр попал на видео

Ранее в Нижне-Свирском заповеднике, расположенном на территории Ленинградской области, сотрудники зафиксировали необычную сцену: медведь вмешался в поединок двух бобров и фактически разнял их.

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Татьяна Миссуми
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