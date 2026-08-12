В Петербурге детям с особенностями здоровья помогают четвероногие «врачи»

В Санкт-Петербурге специально подготовленные собаки помогают детям с особенностями развития социализироваться, получать новые эмоции и легче взаимодействовать с окружающим миром. Занятия проходят в рамках проекта «Собакотерапия 2.0».

Для встреч выбирают социализированных далматинов, которые спокойно относятся к коляскам, прикосновениям и длительному общению. В программу входят тактильные игры, конкурсы и совместные трюки, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Собакотерапия 2.0» в Петербурге. Видео © телеканал «Санкт-Петербург

Организаторы отмечают, что контакт с животными помогает заинтересовать даже замкнутых ребят и вовлечь их в общение. Собаки, которые участвуют в таких встречах, проходят специальную подготовку и должны обладать выдержкой и дружелюбным характером.

В 2026 году «Собакотерапия 2.0» получила поддержку Фонда президентских грантов. При этом четвероногие помощники приезжают к воспитанникам петербургского центра уже несколько лет.

Ранее детский психолог рассказывала, что зоотерапия применяется при работе с детьми с аутизмом, задержками развития и эмоциональными нарушениями. По её словам, общение с животными также способствует развитию эмпатии и эмоциональной сферы.