Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 07:40

В Петербурге детям с особенностями здоровья помогают четвероногие «врачи»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Санкт-Петербурге специально подготовленные собаки помогают детям с особенностями развития социализироваться, получать новые эмоции и легче взаимодействовать с окружающим миром. Занятия проходят в рамках проекта «Собакотерапия 2.0».

Для встреч выбирают социализированных далматинов, которые спокойно относятся к коляскам, прикосновениям и длительному общению. В программу входят тактильные игры, конкурсы и совместные трюки, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Собакотерапия 2.0» в Петербурге. Видео © телеканал «Санкт-Петербург

Организаторы отмечают, что контакт с животными помогает заинтересовать даже замкнутых ребят и вовлечь их в общение. Собаки, которые участвуют в таких встречах, проходят специальную подготовку и должны обладать выдержкой и дружелюбным характером.

В 2026 году «Собакотерапия 2.0» получила поддержку Фонда президентских грантов. При этом четвероногие помощники приезжают к воспитанникам петербургского центра уже несколько лет.

Собаки по-разному «видят» страх, грусть и злость на человеческом лице, выяснили австрийские учёные
Собаки по-разному «видят» страх, грусть и злость на человеческом лице, выяснили австрийские учёные

Ранее детский психолог рассказывала, что зоотерапия применяется при работе с детьми с аутизмом, задержками развития и эмоциональными нарушениями. По её словам, общение с животными также способствует развитию эмпатии и эмоциональной сферы.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Животные
  • Медицина
  • Здоровье
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar