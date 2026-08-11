Собаки по-разному «видят» страх, грусть и злость на человеческом лице, выяснили австрийские учёные

Учёные из Венского университета выяснили, что собаки распознают человеческие эмоции благодаря активности в определённых участках мозга. Сканирование мозга показало: при виде улыбающихся людей у собак активизируются височная кора и хвостатое ядро — зоны, связанные с высшими когнитивными функциями и обработкой вознаграждения. Это указывает на эмоциональное значение счастливых лиц для животных.

Затем исследователи показали собакам изображения людей с разными эмоциями: счастье, гнев, страх и печаль. Оказалось, что мозг собак по-разному реагирует на негативные выражения: страх, гнев и печаль распознаются отдельно. Это первое доказательство того, что собаки различают конкретные негативные эмоции, а не просто делят мир на «хорошее» и «плохое», пишет Phys.org.

Исследователи подчёркивают, что собаки не испытывают эмоции так же, как люди. Их способность понимать нас — результат одомашнивания и совместной эволюции. В будущем учёные планируют сравнить обработку эмоциональных сигналов у человека и собаки.

Ранее учёные получили самые ранние генетические доказательства того, что собаки жили рядом с людьми ещё до появления земледелия. Генетические исследования установили, что прародители современных собак жили на планете как минимум 15,8 тысячи лет назад. Останки этих животных найдены на ряде древних поселений в Европе и Западной Азии — от Турции до Британских островов.