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5 августа, 22:10

Больше никаких слёз и чихания: Учёные вывели собак, которые не вызывают аллергию

В США создали гипоаллергенных собак с помощью редактирования генома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Myjones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Myjones

Американская биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences заявила о выведении первых собак с изменённым геномом, у которых отсутствует основной аллерген, вызывающий реакцию у людей.

Речь идёт о двух самках бигля по кличке Альфи и Бейли, родившихся в сентябре 2024 года. Специалисты использовали технологию редактирования генов CRISPR-Cas9, чтобы изменить участок ДНК, отвечающий за выработку белка Can f 1 — главного собачьего аллергена.

В компании утверждают, что проведённые изменения не повлияли на развитие животных, а сам аллерген у собак обнаружить не удалось.

При этом такие питомцы пока не доступны для покупки. Генетические изменения ещё должны пройти проверку и получить одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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Ранее Life.ru рассказывал, что в России готовят к клиническим испытаниям вакцину от аллергии на кошек. Разработчики рассчитывают, что для формирования иммунной защиты пациенту будет достаточно одной-двух инъекций.

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Артём Гапоненко
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