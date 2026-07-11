Ждать осталось недолго: Стало известно, когда в России появится вакцина от аллергии на кошек

В России готовят к клиническим испытаниям вакцину от аллергии на кошек. Разработчики рассчитывают, что для формирования иммунной защиты пациенту будет достаточно одной-двух инъекций.

Препарат создаёт Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, учёные применили подход, который ранее использовали при разработке средства против реакции на пыльцу берёзы и яблоки.

«Конечно, вакцина от аллергии на кошек очень актуальна, особенно для России. <…> Я думаю, что вакцина будет востребована, и как только она появится в общем клиническом обороте, то мы будем её использовать», — цитирует специалиста 360.ru.

В основу технологии легли отдельные фрагменты чужеродного белка. Специалисты отбирают компоненты, которые не провоцируют опасную реакцию, а помогают организму сформировать нормальный блокирующий иммунный ответ.

В состав также добавили белок-усилитель. Разработчики предполагают, что такая схема позволит преодолеть чувствительность к кошачьим аллергенам после одной или двух инъекций, однако эти данные ещё предстоит подтвердить в ходе исследований.

Средство уже прошло доклинический этап, а заявка на проведение испытаний подана. Проверка безопасности и эффективности может занять ещё один-два года, после чего будет решаться вопрос о регистрации. Аллергическую реакцию вызывают белки, содержащиеся в частицах кожи и слюне питомцев, а также попадающие на шерсть. Сам запах животного аллергеном не считается, но может выступать дополнительным раздражителем.

Появления нового метода лечения ждут миллионы владельцев домашних животных. При этом говорить о полном избавлении от заболевания навсегда пока рано: точную продолжительность эффекта покажут клинические испытания.

Ранее Life.ru писал, что вакцина от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований, а средство для людей с реакцией на собак находится в активной разработке. Современная аллерген-специфическая терапия может обеспечивать стойкую ремиссию на 10–15 лет и более.