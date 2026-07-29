Отправляем к бабушке в деревню: Учёные выяснили, как коровы спасают детей от аллергии

Международная группа учёных впервые выявила конкретные виды бактерий, защищающих выросших на фермах детей от аллергии и астмы. Результатами исследования поделился журнал NEJM Evidence.

Ранее так называемый фермерский эффект был подтверждён лишь наблюдениями. Считалось, что разнообразие микробов в воздухе коровников тренирует иммунную систему, не давая ей избыточно реагировать. Теперь исследователи во главе с профессором Маркусом Эге из Мюнхенского университета расшифровали полную биологическую цепочку.

Специалисты проанализировали образцы носовых мазков и пыли с матрасов более чем у тысячи детей из сельской местности, а также взяли пробы воздуха непосредственно из коровников. С помощью генетического анализа и компьютерного моделирования они вычислили ключевые микроорганизмы. Выяснилось, что основными защитниками выступают грамположительные бактерии Romboutsia timonensis и Glutamicibacter arilaitensis. На них приходится две трети эффекта защиты от астмы и половина — от сенной лихорадки и экземы.

Эти бактерии попадают в воздух из пищеварительного тракта коров. В них содержатся или ими производятся такие вещества, как кинуренин, ксантин и альфа-линоленовая кислота. Вдыхая их, ребёнок активирует рецепторы AhR и PPARγ на клетках своих дыхательных путей. Именно эти рецепторы, как пояснил Эге, предотвращают чрезмерные воспалительные реакции в организме.

Таким образом учёным удалось выстроить полную картину: от коровы и воздуха в хлеву до активации человеческих рецепторов. Теперь, по словам авторов, открывается реальная перспектива создания лекарств, способных имитировать этот природный механизм без необходимости с ранних лет находиться в коровнике.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о повышенном риске заражения туляремией в дачный сезон и настоятельно рекомендовал соблюдать меры предосторожности. Природные очаги этой инфекции существуют во всех регионах страны, а её переносчиками являются грызуны и кровососущие насекомые. Заразиться можно несколькими путями: через укусы, при прямом контакте с больными животными, а также употребляя загрязнённые воду и продукты.