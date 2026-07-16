Россиян предупредили об опасной инфекции на дачах: Заразиться можно даже через воду

В дачный сезон россиянам следует соблюдать дополнительные меры предосторожности из-за риска заражения туляремией. В Роспотребнадзоре напомнили РИА «Новости», что инфекцию могут переносить грызуны и кровососущие насекомые, а заразиться можно несколькими путями.

«Туляремия — это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», — говорится в сообщении.

Инфекция передаётся человеку не только через укусы насекомых. Опасность также представляют контакты с заражёнными животными, а также употребление загрязнённых воды и продуктов питания. Самым надёжным способом профилактики специалисты называют вакцинацию. После прививки иммунитет формируется примерно через 20–30 дней и сохраняется в течение пяти лет.

Ревакцинацию проводят по показаниям спустя пять лет в той же дозировке, предварительно оценив напряжённость иммунитета. Прививки рекомендуют жителям территорий с природными очагами заболевания, а также охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности.

Помимо вакцинации, в Роспотребнадзоре советуют пользоваться средствами защиты от насекомых, выезжая на природу, носить закрытую одежду и головные уборы, а также каждые полтора-два часа осматривать тело, чтобы вовремя обнаружить присосавшихся клещей. Туляремия может проявляться воспалением и увеличением лимфатических узлов, образованием болезненных язв в месте укуса или контакта с возбудителем. Кроме того, заболевание способно сопровождаться кашлем, одышкой, сильной болью в животе и рвотой.

Ранее сообщалось, что купание детей в городских фонтанах может привести к тяжёлым инфекционным заболеваниям, включая менингит, пневмонию и поражение органов слуха. Особую опасность такие водоёмы представляют для детей, поскольку вода в них циркулирует по замкнутому кругу, редко обновляется, не проходит полноценную фильтрацию и со временем накапливает болезнетворные микроорганизмы.