Желание съесть несъедобное, белые веки, тусклые ногти и не только: Кардиолог назвал скрытые признаки анемии

Усталость — универсальный симптом, который может указывать на разные болезни. При анемии она многофакторна: нарастает постепенно, усиливается со временем и сопровождается целым рядом дополнительных признаков. Об этом Life.ru рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Появляется, например, желание есть несъедобные предметы — глину, мел, — или необычная радость от запахов бензина, дизельного топлива и других резких ароматов. Это так называемое извращение вкуса и обоняния, типичное для железодефицитной анемии. При этом сама усталость становится тем фоном, с которым люди, как правило, обращаются к врачу в последнюю очередь, списывая всё на перегрузки и недосып. Андрей Кондрахин Врач-кардиолог

Особенно ярко эта усталость проявляется при физической активности. Когда человек сидит или лежит, он ещё терпимо это переносит и может не обращать внимания. Но как только он начинает что-то делать — поднимается по лестнице, идёт в магазин или просто берёт что-то в руки, — сразу появляется ощущение, будто конечности налиты свинцом. Он говорит: «Хоть руку домкратом поднимай, потому что сил нет». Человек буквально ползает по периметру квартиры, останавливается через каждые несколько шагов и жалуется: «Очень плохо себя чувствую, потому что сердце колотится и дыхания не хватает».

Чтобы отличить «просто усталость» от начинающейся анемии, эксперт советует посмотреть на внутреннюю сторону нижнего века (если она бледно-розовая или почти белая, а не ярко-красная) и на ногтевые пластины (если они стали тусклыми, тонкими, с белыми пятнами или поперечными бороздками, а не здорового розового оттенка) — это первые видимые сигналы о недостатке железа, тогда как при обычной усталости без анемии цвет слизистых и ногтей остаётся нормальным.

«Крайне важно не игнорировать такое «тихое» состояние и сдавать хотя бы общий анализ крови раз в полгода, особенно женщинам репродуктивного возраста и пожилым людям, — это стоит копейки, а может спасти годы активной жизни», — заключает специалист.

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