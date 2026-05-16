«Пушистое счастье в доме»: Психолог оценила пополнение в семье Авербуха и Арзамасовой

Илья Авербух и Лиза Арзамасова растрогали поклонников новостью: их четырёхлетний сын Лев обрёл друга. О том, почему заводить питомца полезно для детского развития, рассказала детский психолог Яна Тузова.

«Пушистое счастье поселилось в нашем доме», — написала актриса, выложив видео знакомства малыша со щенком.

В эфире «Радио 1» специалист назвала такой шаг абсолютно грамотным с точки зрения воспитания. Животных заводят в том числе для того, чтобы приучить ребёнка к ответственности и выполнению поручений — кормить, убирать. Это однозначно развивает когнитивные функции и эмоциональную сферу, пояснила она.

В психологии существует отдельное направление — зоотерапия. Собаки, кошки, лошади и даже дельфины помогают детям с аутизмом, задержками развития и эмоциональными нарушениями, отметила эксперт.

Питомец выполняет роль мягкого тренажёра для психики. Нежность, проявление любви, эмпатия — всё это формируется через ежедневный контакт с тем, кто слабее и зависит от человека. Некоторые животные помогают детям учиться ходить — например, обычный щенок, который ластится и требует движения, может стать мотиватором для первых самостоятельных шагов, добавила Яна Тузова.

