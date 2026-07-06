Запашный разобрал жуткую историю об охоте слона-убийцы за семьёй длиной в 14 лет

Цирковой артист Аскольд Запашный подробно объяснил, могут ли слоны «мстить» людям на протяжении многих лет. По его словам, подобные истории чаще являются художественными интерпретациями реальных эпизодов, а не отражением поведения животных. По просьбе Life.ru он прокомментировал жуткую историю из Непала, где, по данным СМИ, слон-убийца с 25 жертвами настиг семью даже после побега в другую деревню.

По поводу слонов — да, у них отличная память. Но истории из разряда «14 лет кто-то кого-то преследует» — это, конечно, глупости. У слонов нет такого интеллекта, чтобы испытывать чувство долгосрочной мести, затаивать обиду или что-то подобное. Животное может негативно реагировать на конкретного человека на протяжении долгого времени. Аскольд Запашный Цирковой артист

При этом артист подчеркнул, что речь идёт не о мести, а о реакции «здесь и сейчас». Если слон воспринимает человека как угрозу или испытывает страх, он будет вести себя агрессивно при каждой новой встрече, но без накопления «обиды». Запашный пояснил, что слон не способен осознавать человеческие социальные категории, например понятие семьи, и тем более целенаправленно действовать против группы людей с целью «уничтожения».

Он добавил, что на практике чаще происходит следующее: человек и животное живут на одной территории и периодически пересекаются. Если слон остаётся опасным и его не изолируют или не устраняют, он может неоднократно нападать на одних и тех же людей, из-за чего складывается впечатление «личной мести». Для сравнения он привёл акул, которые могут закреплять успешную модель поведения после первой удачной охоты и повторять её в дальнейшем, но делают это инстинктивно, а не из-за осознанного плана.

Отдельно артист подчеркнул, что даже потеря детёныша не формирует у животных долгосрочного сценария мести: в момент события возможна защита и эмоциональная реакция, но спустя короткое время поведение возвращается к базовому инстинктивному уровню. Запашный также обратил внимание, что подобные истории часто формируются из серии разрозненных эпизодов нападений, которые затем складываются в единый драматичный сюжет, создающий иллюзию «осознанной мести».

Ранее стало известно о случае в Непале, где дикий слон по кличке Дхурбе, на счету которого, по данным местных жителей, не менее 25 человеческих жизней, на протяжении 14 лет преследовал одну и ту же семью. В декабре 2012 года животное убило двух членов семьи — отца и мать местного жителя Шаничары Боте. После трагедии семья покинула деревню и переехала в другой населённый пункт, пытаясь скрыться от опасного животного, но он их настиг и там.