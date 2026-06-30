«Убери свой хобот!»: Наглый слон пошарился в машине девушки в Сочи через открытое окно

В Сочи один из слонов в местном парке попытался залезть в салон автомобиля. Сотрудница приехала на работу на машине супруга и оставила окна открытыми для проветривания. В этот момент животное просунуло хобот и начало рыскать им внутри. Видео завирусилось в Сети.

Слон попал в машину в Сочи. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dema.a.a.a

«Убери свой хобот — Андрей меня убьёт, он просто меня уничтожит. Мне больше не разрешат брать машину! Уйди!», — возмутилась девушка, пытаясь вытолкать гостя.

Женщина позже призналась, что просто забыла о мерах безопасности, не закрыв окна. Никто в результате инцидента не пострадал. Слон «изучил» хоботом интерьер, не нашёл ничего для себя интересного и удалился, не обращая внимание на негодование девушки.

Ранее в индийском штате Керала слон, участвовавший в храмовом празднике, вырвался из цепей, устроил погром и затоптал насмерть мужчину. Погибшим оказался 40-летний Вишну — тот самый человек, который привёз на мероприятие слона. Ещё один мужчина, Прадип, получил травмы и попал в больницу.