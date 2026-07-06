В Непале слон-убийца с 25 жертвами настиг семью, бежавшую в другую деревню

Непальский слон по кличке Дхурбе, на счету которого не менее 25 человеческих жизней, на протяжении 14 лет преследовал одну семью, сообщает The Kathmandu Post. В декабре 2012 года он убил двух её членов, а в минувшее воскресенье повторно напал на тех же людей — погибли молодая женщина и её четырёхлетний ребёнок.

Местный житель Шаничара Боте потерял отца и мать в результате нападения дикого слона в 2012 году. После трагедии он переехал в другую деревню, но спустя 14 лет тот же слон ворвался в дом и затоптал невестку и внука.

«Мы раньше жили в Дропатинагаре в районе Мади, но постоянный страх перед дикими слонами заставил нас все продать и переехать в Джагатпур. Мы думали, что, перейдя большие реки, будем в безопасности. Но спустя все эти годы тот же самый слон нашел нас снова, ворвался в дом и забрал мою невестку и маленького внука. Нам больше некуда бежать» — рассказал он газете.

Слон Дхурбе обитает в национальном парке Читван. Власти пытались поймать и убить его ещё в 2012 году, но попытка провалилась. В 2019 году животному спилили бивни и надели спутниковый ошейник, передающий данные о местоположении каждый час. Когда слон приближается к деревням, в лес высылают патрули, чтобы отогнать его обратно. Однако в ночь трагедии координаты Дхурбе зафиксировали точно в районе происшествия.

Ранее в индийском штате Керала слон, участвовавший в храмовом празднике, вырвался из цепей, устроил погром и затоптал насмерть мужчину. Жертвой стал 40-летний Вишну, который доставил животное на праздник. Второй пострадавший — Прадип, он ранен и находится в больнице.