Целая тонна милоты и разрушений: В Тасмании жалуются на обнаглевшего морского слона

На юге Тасмании местной легендой стал пятилетний морской слон по кличке Нил весом около тонны. Он игнорирует баррикады, ломает ограждения, ложится на дорогах и уже повредил как минимум одну припаркованную машину, сообщает местная пресса. По словам мэра совета Тасмана Рода Макдональда, в чей район Нил регулярно наведывается с 2020 года, тюлень стал настоящей знаменитостью, пишет The Guardian.

В Тасмании 1000-килограммовый тюлень терроризирует города. Видео © X / Hans Solo

«Он, наверное, не самый быстрый, но если он врежется в машину или решит зарыться носом в капот, то ничего хорошего из этого не выйдет» — рассказал градоначальник.

Эксперты поясняют, что Нил демонстрирует нормальное для своего вида поведение. Доктор Джейн Янгер из Университета Тасмании отмечает, что он возвращается каждый год с рождения, но сейчас стал значительно крупнее. Взрослые самцы могут достигать 3,5 тонны, так что рост животного только начинается. По словам специалистов, Нилу не хватает общения с сородичами — в отсутствие других молодых самцов он тренируется на дорожных конусах, столбах и заборах.

«К сожалению, бедный старик Нил, он, вероятно, ищет что-то подобное, но так и не находит» — добавляет морской эколог Клайв Макмахон.

По его словам, тюлени спят большими группами, прижимаясь друг к другу, и когда Нил прижимается к забору во сне, это может быть попыткой заменить соседство сородичей. В ближайшие недели Нил, вероятно, останется на берегу Тасмании, а затем отправится дальше. Кстати, Международный союз охраны природы недавно повысил статус южного морского слона до «уязвимого» — их популяция сокращается.

Ранее сообщалось, что на Сахалине впервые в России провели операцию по спасению краснокнижного сивуча непосредственно на брекватере, окружённом морем. Пластиковое кольцо, мешавшее животному дышать и есть, сняли. В репродуктивный период самцы особенно агрессивны, поэтому раньше никто не рисковал. В спасательной операции участвовали экологи, ветеринары из Сахалинского зоопарка и Приморского океанариума, а также активисты.