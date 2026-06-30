Миша раскрыл карты: Морж из Приморья показал, как принимает бьюти-процедуры

Морж Миша из Приморского океанариума раскрыл секреты своей бьюти-рутины. Свежий внешний вид ему помогает поддерживать специальный гидромассаж.

В Приморском океанариуме показали, как морж Миша принимает водные процедуры. Видео © Telegram / Приморский океанариум

Об этом рассказали в пресс-службе океанариума. Во время ежедневной уборки животное любит подставлять мордочку под душ и ловить струи воды. Тренер Владимир Маслов использует щадящие насадки и направляет воду с безопасного расстояния, чтобы процедура оставалась для моржа максимально комфортной.

«Ч —ем не массаж?» — говорится в сообщении океанариума.

Ранее в Приморском океанариуме на острове Русском появился новый обитатель — краб-стригун редчайшей светло-фиолетовой окраски с перламутровым отливом, который встречается лишь у одной из десяти тысяч особей. Краб пополнил коллекцию в экспозиции «Берингово и Охотское моря» и, как образно выразились в океанариуме, «вытянул счастливый билет».