Уникальный краб мог стать лёгкой добычей в море, но проживёт долгую жизнь в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме на острове Русском появился новый обитатель — краб-стригун (опилио) редчайшей светло-фиолетовой окраски с перламутровым отливом. Такой цвет встречается лишь у одной из десяти тысяч особей. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В сообщении рассказывается, что краб-стригун пополнил коллекцию высших ракообразных в экспозиции «Берингово и Охотское моря». Попав в сети, как бы парадоксально это не звучало, он «вытянул счастливый билет».

В океанариуме пояснили, что такая окраска не даёт адаптивных преимуществ и в дикой природе делает краба лёгкой добычей для хищников. Редкий экземпляр был пойман рыбаками и передан в океанариум в рамках договора о сотрудничестве.

«Теперь у этого краба есть все шансы на долгую беззаботную жизнь», — отмечают сотрудники.

Ранее ученые зафиксировали появление в Азовском море нового вида краба — плоскоспинного грязевого краба Eurypanopeus depressus, который раньше обитал только у берегов Америки в западной части Атлантического океана, а также встречался в Чёрном море. В институте отметили, что это настоящий «пришелец из Атлантики», и его обнаружение стало значимым событием для экосистемы региона.