Учёные в Китае обнаружили змею со «второй головой»

В Китае обнаружили необычную змею, которая сбивает хищников с толку почти театральным приёмом. Новый вид Guangxi reed snake, или Calamaria incredibilis, не ядовит, зато умеет притворяться «двуглавым» существом, пишет журнал Popular Science.

На самом деле второй головы у рептилии нет. Её короткий широкий хвост напоминает голову по форме и окраске. Когда змее грозит опасность, она приподнимает заднюю часть тела и начинает двигать хвостом так, будто это ещё одна голова. Такой манёвр может заставить хищника растеряться и дать животному шанс спастись.

Змею впервые заметили во время исследования биоразнообразия в национальном заповеднике Хуапин в Китае, недалеко от границы с Вьетнамом. Это небольшая ночная рептилия длиной около 20 сантиметров с коричневой чешуёй и тёмными полосами. Обычно она прячется под листьями и камнями, а питается личинками насекомых и дождевыми червями.

Учёные отмечают, что находка показывает, насколько недооценённым остаётся разнообразие змей этого семейства. Кроме того, регион вновь подтвердил статус важной природной зоны, где могут скрываться ещё не описанные виды животных.

