Пришелец из Атлантики: В Азовское море проник грязевой краб-захватчик

Учёные зафиксировали появление нового для Азовского моря вида краба, ранее обитавшего у берегов Америки и в Чёрном море. Информацию сообщили в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН.

В Азовском море обнаружен новый вид грязевого краба из Атлантики.

«Пришелец из Атлантики. <…> Идентифицирован новый для Азовского моря вид крабов — плоскоспинный грязевой краб Eurypanopeus depressus», — говорится в сообщении.

Речь идёт о плоскоспинном грязевом крабе Eurypanopeus depressus, который ранее был замечен только в западной части Атлантического океана у берегов Америки, а также в Чёрном море. По словам старшего научного сотрудника отдела экологии бентоса Виталия Тимофеева, появление нового вида является значимым событием для экосистемы региона.

Учёный отметил, что краб может сыграть двойственную роль: с одной стороны — стать источником пищи для промысловых рыб, с другой — повлиять на сокращение численности двустворчатых моллюсков, таких как Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus.

