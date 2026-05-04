Попугаи как подростки: Молодые какаду выбирали еду, которая стала «модной» в стае

Молодые какаду могут перенимать пищевые привычки у своей стаи почти так же, как люди подхватывают популярные тренды в компании. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в PLOS Biology.

Учёные наблюдали за дикими городскими какаду и предложили им новый корм — миндаль в скорлупе, окрашенный в разные цвета. Всего в эксперименте участвовали 705 меченых птиц.

За 10 дней 349 какаду научились есть непривычный продукт. При этом навык распространялся не случайно: птицы чаще перенимали его через социальные связи внутри группы.

Самая интересная деталь оказалась связана с возрастом. Молодые особи чаще выбирали тот вариант еды, который уже стал популярным среди других какаду.

Взрослые птицы вели себя иначе. Они меньше ориентировались на общий выбор и не так явно копировали пищевые предпочтения сородичей.

Исследователи считают, что у молодых какаду проявился своеобразный конформизм. Проще говоря, они чаще ели не то, что выбрали бы сами, а то, что уже стало привычным для их окружения.

Эта работа показывает, что социальное обучение у животных может быть сложнее, чем кажется. Даже у попугаев молодёжь способна ориентироваться на правило «так делают свои» — и через это быстрее осваивать новое поведение.

Ранее Life.ru сообщал, что домашние попугаи могут использовать имена в социальных ситуациях, а не только механически повторять услышанные слова. В ряде ситуаций птицы использовали имена во время приветствия, прощания или для привлечения внимания. Некоторые владельцы также отмечали, что попугаи связывали определённые слова с конкретными людьми или животными.