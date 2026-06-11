Пластик душил: На Сахалине впервые в России спасли краснокнижного сивуча

На Сахалине впервые в России провели операцию по спасению краснокнижного сивуча от пластикового кольца прямо на брекватере, окружённом морем. Данную информацию передал губернатор области Валерий Лимаренко.

На Сахалине провели операцию по спасению морского льва. Видео © Telegram / Лимаренко Brief

«По моему поручению на Сахалине провели уникальную операцию: впервые в России спасли краснокнижного сивуча прямо на брекватере в Невельском районе! Морского льва освободили от пластикового кольца, которое сдавливало шею, мешая нормально дышать и питаться. Без помощи животное погибло бы», — написал он в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл в Невельском районе на волнорезе, окружённом морем, где в тот момент лежало около 500 морских львов. Из-за репродуктивного периода животные вели себя агрессивно, и работать в таких условиях ранее никто не рисковал. К делу подключились экологи, ветеринары из Сахалинского зоопарка и Приморского океанариума, а также общественники. Специальным дротиком со снотворным тюленя обездвижили, после чего сняли кольцо, обработали рану и разбудили.

Позже специалисты выходили в море, чтобы проверить состояние спасённого. Животное чувствует себя нормально и активно охотится за рыбой. В ближайшее время планируется помочь второму такому же пострадавшему. Наработанный опыт ляжет в основу официальной методики спасения морских львов в подобных обстоятельствах. Губернатор признался, что рад наконец отработать этот сложный механизм.

Пластиковый мусор в океане остаётся одной из главных угроз для морских обитателей, хотя акваторию у Невельска чистят регулярно. По версии специалистов, кольца попадают на шеи сивучей во время их миграций, а на самом волнорезе опасность представляют ещё и торчащие железные конструкции. По этой причине, в конце лета, когда стадо уйдёт дальше, с брекватера срежут всю выступающую арматуру.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники авиалесоохраны взяли на попечение осиротевшего бельчонка, чья мать погибла при крупном лесном пожаре. Маленького зверька обнаружили работники авиаотделения Советского района уже после того, как пламя потушили. Детёныш остался совсем один и явно нуждался в помощи, поэтому один из пожарных забрал его к себе домой. Бельчонка назвали Беляшиком, он уже успел открыть глаза, и, как только малыш окрепнет, его планируют вернуть обратно в дикую природу.