В ХМАО лесоохрана спасла и выкормила осиротевшего в пожаре бельчонка
Спасённый бельчонок Беляшик. Обложка © VK / БУ «База авиационной и наземной охраны лесов»
В Ханты-Мансийском автономном округе спасатели авиалесоохраны приютили маленького бельчонка, который остался сиротой после крупного лесного пожара. Зверёк нуждался в помощи, и специалисты не прошли мимо. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Мать бельчонка погибла в огне. Сотрудники авиаотделения Советского района нашли детёныша после тушения пожара. Один из пожарных забрал малыша домой. Теперь волонтёры выкармливают его специальной молочной смесью и согревают грелкой. Бельчонку дали имя Беляшик. Он уже открыл глаза. Когда зверёк окрепнет, его вернут в естественную среду.
Бельчонка спасли пожарные в ХМАО. Видео © VK / БУ «База авиационной и наземной охраны лесов»
Ранее на берегу Ладожского озера туристы нашли детёныша нерпы. Люди помогли доставить животное в центр помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге. Перед перевозкой нерпу охлаждали водой. Эта мера стабилизировала состояние зверя в жаркую погоду.
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