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3 июня, 05:01

В ХМАО лесоохрана спасла и выкормила осиротевшего в пожаре бельчонка

Спасённый бельчонок Беляшик. Обложка © VK / БУ «База авиационной и наземной охраны лесов»

Спасённый бельчонок Беляшик. Обложка © VK / БУ «База авиационной и наземной охраны лесов»

В Ханты-Мансийском автономном округе спасатели авиалесоохраны приютили маленького бельчонка, который остался сиротой после крупного лесного пожара. Зверёк нуждался в помощи, и специалисты не прошли мимо. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мать бельчонка погибла в огне. Сотрудники авиаотделения Советского района нашли детёныша после тушения пожара. Один из пожарных забрал малыша домой. Теперь волонтёры выкармливают его специальной молочной смесью и согревают грелкой. Бельчонку дали имя Беляшик. Он уже открыл глаза. Когда зверёк окрепнет, его вернут в естественную среду.

Бельчонка спасли пожарные в ХМАО. Видео © VK / БУ «База авиационной и наземной охраны лесов»

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Лия Мурадьян
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