Ветеринары достали из бездомной собаки золото 750-й пробы

В американском штате Флорида ветеринары обнаружили у собаки из приюта золотую цепочку, застрявшую в пищеварительном тракте. Об этом пишет Newsweek.

Пятилетнего пса по кличке Эдвард доставили к специалистам с повреждением конечности. При осмотре врачи выяснили, что в желудке и толстой кишке животного находятся посторонние предметы.

Состояние оценивалось как угрожающее, поэтому потребовалось срочное хирургическое вмешательство. В ходе операции из брюшной полости извлекли золотое изделие 750-й пробы.

Как украшение попало в организм собаки, осталось невыясненным.

В ближайшее время Эдварду предстоит ещё одна операция — удаление травмированной лапы. Одновременно провести два вмешательства не удалось из-за малокровия у животного.