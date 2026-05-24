Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 14:10

Ветеринары достали из бездомной собаки золото 750-й пробы

Во Флориде ветеринары достали из приютской собаки золотую цепочку 750-й пробы

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В американском штате Флорида ветеринары обнаружили у собаки из приюта золотую цепочку, застрявшую в пищеварительном тракте. Об этом пишет Newsweek.

Пятилетнего пса по кличке Эдвард доставили к специалистам с повреждением конечности. При осмотре врачи выяснили, что в желудке и толстой кишке животного находятся посторонние предметы.

Состояние оценивалось как угрожающее, поэтому потребовалось срочное хирургическое вмешательство. В ходе операции из брюшной полости извлекли золотое изделие 750-й пробы.

Как украшение попало в организм собаки, осталось невыясненным.

В ближайшее время Эдварду предстоит ещё одна операция — удаление травмированной лапы. Одновременно провести два вмешательства не удалось из-за малокровия у животного.

«Смертельно опасно»: Что делать, если собака проглотила леопардового слизня
«Смертельно опасно»: Что делать, если собака проглотила леопардового слизня

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar