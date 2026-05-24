Ветеринары достали из бездомной собаки золото 750-й пробы
Обложка © ChatGPT
В американском штате Флорида ветеринары обнаружили у собаки из приюта золотую цепочку, застрявшую в пищеварительном тракте. Об этом пишет Newsweek.
Пятилетнего пса по кличке Эдвард доставили к специалистам с повреждением конечности. При осмотре врачи выяснили, что в желудке и толстой кишке животного находятся посторонние предметы.
Состояние оценивалось как угрожающее, поэтому потребовалось срочное хирургическое вмешательство. В ходе операции из брюшной полости извлекли золотое изделие 750-й пробы.
Как украшение попало в организм собаки, осталось невыясненным.
В ближайшее время Эдварду предстоит ещё одна операция — удаление травмированной лапы. Одновременно провести два вмешательства не удалось из-за малокровия у животного.
