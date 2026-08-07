Хвостик пытается вам что-то сказать: 5 кошачьих тайн, которые должен знать каждый хозяин Оглавление Почему кошка спит на хозяине и что означает выбор места Почему кошка топчет человека лапами Сколько человеческих лет кошке: удобная таблица возрастов Какие продукты смертельно опасны для кошек Почему кошка внезапно начала ходить мимо лотка? 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Почему усатик ложится на грудь, топчет хозяина лапами и внезапно забывает о лотке? Life.ru разобрал пять кошачьих загадок, составил таблицу возрастов и выяснил, какое угощение может закончиться поездкой в реанимацию. 7 августа, 15:00 13064 13064 Всемирный день кошек 8 августа: что нужно знать хозяину о поведении, возрасте и питании питомца? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кошки живут рядом с человеком тысячи лет, но до сих пор умудряются быть загадочными. Почему дорогой домик пустует, а питомец каждую ночь укладывается на хозяина? Зачем он сначала мурлычет и нежно мнёт лапами плед, а затем выпускает когти? Действительно ли кошачий год равен семи человеческим и можно ли угостить любимца кусочком со своего стола? Ко Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа, Life.ru собрал ответы на пять вопросов, волнующих почти каждого владельца. Некоторые из них помогут лучше понять питомца, а другие могут однажды спасти ему жизнь! Поехали?

Почему кошка спит на хозяине и что означает выбор места

Всемирный день кошек 2026: почему кошка спит на человеке, топчет лапами и ходит мимо лотка? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Все мы знаем, что кошки проводят во сне и дрёме примерно от 12 до 18 часов в сутки и регулярно меняют места отдыха. Человек с их точки зрения — это большая, мягкая и постоянно работающая грелка. Но одним теплом дело не ограничивается. Сон делает животное уязвимым, поэтому кошка надолго укладывается там, где чувствует себя в безопасности. Знакомый запах хозяина успокаивает, а его кровать воспринимается как часть собственной территории. Если питомец крепко засыпает на человеке, вытягивается, мурлычет или спокойно поворачивается к нему спиной, это обычно говорит о доверии. Правда, составить универсальный «переводчик», где каждой части тела соответствует отдельное признание, нельзя, поскольку выбор зависит от температуры, позы хозяина, мягкости поверхности и характера самой кошки. Но давайте хотя бы приблизительно разберём язык тела наших пушистиков?

Почему кошка спит на груди хозяина? Здесь тепло, достаточно просторно и легко получить поглаживания. Однако популярная версия о том, что кошка ложится на грудь, потому что чувствует больное сердце и пытается его вылечить, научно не подтверждена. Скорее всего, питомцу просто удобно и хочется быть ближе.

Здесь тепло, достаточно просторно и легко получить поглаживания. Однако популярная версия о том, что кошка ложится на грудь, потому что чувствует больное сердце и пытается его вылечить, научно не подтверждена. Скорее всего, питомцу просто удобно и хочется быть ближе. Почему кошка спит на животе хозяина? Живот мягкий и напоминает живую лежанку. Это также ненадёжный тест на беременность или заболевание хозяина. Если вес кошки мешает дышать или вызывает боль, её можно спокойно переложить рядом.

Живот мягкий и напоминает живую лежанку. Это также ненадёжный тест на беременность или заболевание хозяина. Если вес кошки мешает дышать или вызывает боль, её можно спокойно переложить рядом. Почему питомец спит у головы или на подушке? Головой человек во сне двигает меньше, чем руками и ногами, поэтому это место может казаться наиболее устойчивым. Подушка к тому же хранит знакомый запах, остаётся тёплой и позволяет при необходимости быстро напомнить хозяину о завтраке.

Головой человек во сне двигает меньше, чем руками и ногами, поэтому это место может казаться наиболее устойчивым. Подушка к тому же хранит знакомый запах, остаётся тёплой и позволяет при необходимости быстро напомнить хозяину о завтраке. Зачем кошка спит в ногах или между ними? Так кошка сохраняет близость, но не оказывается в самом центре объятий. У края кровати проще спрыгнуть при незнакомом звуке, а пространство между согнутыми ногами похоже на тёплую нишу с бортиками.

Ну а если же кошка спит рядом, но не на человеке, это вовсе не означает, что она его не любит. Одним питомцам быстро становится жарко, другие не терпят движения под собой, а третьи просто ценят личное пространство. Насторожить должно не выбранное место, а резкая перемена привычек, особенно если одновременно изменились аппетит, жажда, активность, дыхание или поведение в лотке.

Почему кошка топчет человека лапами

Почему кошка топчет одеяло, плед, хозяина или кровать перед сном и что такое «молочный шаг»? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ритмичные движения передними лапами называют топтанием, «молочным шагом», массажем и даже замешиванием теста. Эта привычка появляется в первые дни жизни котят, когда они нажимают лапами на живот матери для стимуляции поступления молока. Поэтому движение с самого начала связывается у животного с теплом, сытостью и безопасностью.

У некоторых кошек «молочный шаг» сохраняется и после взросления. Это не значит, что питомец буквально принимает хозяина за свою мать. Скорее знакомый ритуал включается в момент сильного расслабления. Тёплые колени, мягкий живот, плед или подушка создают подходящие условия, а мурлыканье и полузакрытые глаза показывают, что кошке хорошо. К тому же возле подушечек лап расположены пахучие железы, поэтому во время топтания кошка оставляет незаметный человеку запаховой след и делает место ещё более знакомым. Существует также версия, что предки домашних кошек приминали траву и листья перед сном, однако связь взрослого топтания именно с детским кормлением считается более убедительной.

Когти, внезапно впившиеся в колени, не говорят об агрессии, поскольку кошка выполняет движение автоматически и не понимает, насколько человеку больно. Ругать её и резко сталкивать не стоит. Лучше подложить толстый плед или аккуратно перенаправить питомца на мягкую лежанку. А если кошка никогда не топчет хозяина, переживать тоже не нужно! Доверие она может показывать сном рядом, медленным морганием, встречами у двери или желанием просто находиться в одной комнате.

Сколько человеческих лет кошке: удобная таблица возрастов

Сколько лет кошке по человеческим годам и как правильно считать возраст? Инфографика © Life.ru

Конечно, правило «один кошачий год за семь человеческих» очень распространено, но не является верным. Кошки взрослеют неравномерно и особенно быстро развиваются в первые месяцы. К первому дню рождения питомца условно можно сравнить примерно с 15-летним подростком, к двум годам — с 24-летним человеком. Затем каждый следующий кошачий год обычно прибавляет около четырёх человеческих. Для того чтобы вы могли приблизительно определить возраст вашего котика, Life.ru составил удобную и понятную таблицу возрастов.

Однако стоит понимать, что таблица остаётся приблизительной, но зато помогает понять жизненный этап питомца. Специалисты называют животное котёнком до шести месяцев, юниором от семи месяцев до двух лет, взрослой кошкой — от трёх до шести лет, зрелой уже от семи до десяти. Кошечки от 11 до 14 лет уже считаются пожилыми, а вот все, кто прошёл рубеж в 15 лет, — суперсиньоры!

При этом две кошки одного возраста могут стареть совершенно по-разному. На состояние влияют наследственность, питание, вес, хронические заболевания, образ жизни и ветеринарная помощь. Возраст сам по себе — это не болезнь, поэтому резкое похудение, сильную жажду, отказ от еды, спутанность поведения или проблемы с лотком нельзя объяснять фразой «она просто старая».

Какие продукты смертельно опасны для кошек

Какие продукты нельзя давать кошкам: список опасной еды. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кстати, про еду. Каждый владелец котика хоть раз оказывался в ситуации, когда питомец ну очень хочет попробовать, что же там в тарелке у двуногого. Бывало такое, скажите? Конечно, нам кажется, что кусочек со стола — это проявление любви, однако кошачий организм устроен не так, как человеческий. При небольшом весе животного опасная порция может выглядеть совсем незначительной, а вредный ингредиент нередко прячется в соусе, выпечке или готовом блюде. Так какие же продукты нельзя давать кошкам и почему?

Лук, чеснок, зелёный лук и лук-порей повреждают эритроциты и способны привести к анемии. Опасность сохраняется после варки и жарки, а концентрированный чесночный или луковый порошок может находиться в приправах, бульонных кубиках, котлетах и соусах. Признаки иногда появляются не сразу: кошка становится вялой, дёсны бледнеют, дыхание и сердцебиение учащаются. Шоколад, какао, кофе и энергетики содержат метилксантины, в том числе теобромин и кофеин. Возможны рвота, диарея, сильная жажда, беспокойство, нарушение сердечного ритма, дрожь и судороги. Чем темнее шоколад и выше содержание какао, тем больше риск, но разрешённой сладостью не является ни один его вид. Алкоголь и сырое дрожжевое тесто могут стать причиной тяжёлого отравления. Спирт вызывает нарушение координации, угнетение нервной системы, затруднённое дыхание, кому и смерть. Тесто продолжает подниматься в тёплом желудке, растягивает его и одновременно вырабатывает этанол. Виноград и изюм также не следует оставлять в зоне кошачьей охоты: их употребление связывают с риском острого поражения почек. Опасный ингредиент может находиться в булочках, куличах, мюсли и смесях сухофруктов. Очень солёная пища: чипсы, рассол, солёная рыба и закуски — при значительном переедании нарушает водно-солевой баланс. Возможны рвота, диарея, сильная жажда, дрожь и судороги. Сырые мясо и яйца, а также кости не являются ядом в обычном смысле, но способны содержать бактерии и паразитов. Кости могут застрять, повредить пищевод или кишечник и вызвать непроходимость, требующую операции. Особенно легко раскалываются на острые фрагменты приготовленные кости.

Молоко и тунец тоже не подходят для регулярного угощения, хотя ставить их в один ряд с алкоголем или луком неправильно. Многие взрослые кошки плохо усваивают лактозу, поэтому молоко вызывает расстройство желудка. Тунец не является полноценным кошачьим рационом и при частом кормлении приводит к пищевому дисбалансу.

Если кошка добралась до потенциально опасной еды, уберите остатки, сохраните упаковку, выясните состав, примерное количество и время происшествия, а затем сразу позвоните в ветеринарную клинику. Не нужно самостоятельно вызывать рвоту или давать молоко, масло, соль, перекись водорода и другие «противоядия» — такая помощь может ухудшить состояние.

Почему кошка внезапно начала ходить мимо лотка?

Почему кошка внезапно стала ходить мимо лотка и что делать? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лужа на кровати выглядит как демонстративная месть, особенно если незадолго до этого хозяин уехал, принёс домой другое животное или затеял ремонт. Но кошки не строят подобных планов. Если питомец мочится или испражняется вне лотка, значит, ему мешает болезнь, стресс либо сам туалет перестал казаться удобным и безопасным. Первым делом нужно исключить медицинскую причину. Так могут проявляться воспаление мочевого пузыря, камни, инфекция, болезни почек, диабет, артрит, запор и другие болезненные состояния. Даже бодрую на вид кошку, которая внезапно стала промахиваться, стоит показать ветеринару. При проблемах с мочеиспусканием обычно начинают с осмотра и анализа мочи, а дальнейшие исследования назначает врач.

Если заболевание исключено, придётся провести ревизию кошачьего туалета. Питомца могут отпугнуть грязь, резкий запах ароматизированного наполнителя, закрытая крышка, слишком высокие бортики или тесный лоток. Ориентир для его длины — примерно полторы длины кошки от носа до основания хвоста. Пожилому животному и питомцу с больными суставами нужен низкий вход. К тому же лоток около стиральной машины, громкой двери, в проходном коридоре или тесной кладовой может однажды напугать кошку. Если животных несколько, пригодится правило: по одному лотку на каждую кошку плюс ещё один, причём расставить их нужно в разных тихих и доступных местах.

Что можно сделать дома после обращения к врачу: Поставить дополнительные просторные лотки в спокойных местах. Предложить мягкий наполнитель без ароматизатора; если проблемы начались после его замены, вернуть прежний. Убирать комки и фекалии ежедневно, не используя средства с аммиаком и резкими запахами. Временно поставить ещё один лоток туда, куда кошка уже начала ходить. Обработать загрязнённую поверхность специальным средством, удаляющим запах кошачьей мочи. Вернуть предсказуемый режим кормления, игр и отдыха, а также обеспечить укрытия и места на высоте.

Тыкать кошку носом, кричать, брызгать водой или запирать рядом с лотком бесполезно. Наказание не объясняет, чего от неё хотят, зато усиливает страх и заставляет искать более укромное место. Проблема решается поиском причины, а не воспитательной войной.

Кошки не умеют рассказать, что им спокойно, страшно или больно, зато постоянно подают сигналы поведением. Сон на хозяине и «молочный шаг» чаще говорят о доверии, а внезапный отказ от еды или лотка может предупреждать о стрессе либо болезни. Поэтому главная забота — не очеловечивать питомца, а замечать перемены в его привычках и вовремя обращаться к ветеринару. Кстати, в последнее время нервное напряжение у домашних животных встречается всё чаще. Life.ru ранее рассказывал, почему миллениалы воспитали поколение тревожных кошек-зумеров и как стресс хозяина передаётся питомцу.

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Авторы Софья Кузнецова