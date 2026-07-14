«Как хождение на каблуках»: Ветеринар объяснила, почему собакам и кошкам нужно стричь когти

Длинные когти без своевременной обработки доставляют животным серьёзный дискомфорт и могут привести к травмам. Ветеринарный врач Татьяна Гольнева в беседе с 360.ru объяснила, почему владельцам собак и кошек нельзя пренебрегать этой процедурой.

По словам специалиста, для собак это актуально вне зависимости от породы. Особое внимание стоит уделить домашним псам, которые редко гуляют по твёрдому покрытию и не могут стачивать когти естественным путём. Отросшие пластины мешают правильно ставить лапы, вызывая ощущения, сравнимые с ходьбой на высоких каблуках. Это ведёт к искривлению суставов и хронической боли.

У кошек ситуация ещё серьёзнее. Отрастая, когти загибаются дугой и врастают в подушечки, провоцируя глубокие раны и абсцессы. В запущенных случаях приходится прибегать к хирургии. Врач рассказала, что нередко хозяева приносят питомцев с жалобами на агрессию и отказ от еды, а при осмотре оказывается, что причина — вросший коготь.

Что касается силиконовых антицарапок, ветеринар отнеслась к ним без категоричности. Хотя некоторые считают такие накладки вредными, поскольку они мешают кошке точить когти, в ряде случаев это может быть спасением. Если уличную кошку с острыми когтями иначе выгонят из дома за испорченную мебель, колпачки становятся гуманной альтернативой.

А ранее владельцев питомцев предупредили о скрытых летних травмах собак и кошек, которые опасно игнорировать. По словам медика, даже обычная прогулка по парку может закончиться травмой. Чаще всего страдают подушечки лап.