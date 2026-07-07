Ветеринар предупредила о скрытых летних травмах собак и кошек, которые опасно игнорировать

С наступлением тепла домашние питомцы проводят на улице гораздо больше времени, а вместе с этим возрастает и риск травм. Ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Таисия Ильина в беседе с Life.ru предупредила владельцев о повреждениях, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но без своевременного лечения могут привести к серьёзным осложнениям.

По словам специалиста, летом у животных появляется больше источников опасности — острые камни, битое стекло, сухие ветки, колючие растения, насекомые и высокая трава. Даже обычная прогулка по парку может закончиться травмой. Чаще всего страдают подушечки лап. Питомец может наступить на осколок стекла, металлический предмет, острый камень или ракушку на берегу. Даже небольшую рану необходимо промыть и внимательно осмотреть.

Иногда небольшая рана почти незаметна, но домашнее животное начинает прихрамывать, часто облизывает лапу или отказывается наступать на неё. Если кровотечение не останавливается, рана глубокая или в ней остался посторонний предмет, питомца лучше как можно скорее показать ветеринарному врачу. Таисия Ильина ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс»

Ещё одна распространённая проблема летом — занозы от сухих колосков, щепок и острых частей растений. Мелкие инородные предметы нередко остаются незамеченными, а спустя несколько дней лапа краснеет и опухает, питомец начинает беречь конечность или постоянно её вылизывает.

«Если самостоятельно удалить занозу не получается или появились признаки воспаления, лучше не пытаться решить проблему в домашних условиях», — пояснила ветеринар.

Укусы пчёл, ос, шмелей и других насекомых чаще всего вызывают лишь небольшой отёк, однако иногда становятся причиной тяжёлой аллергической реакции. Особенно опасны укусы в область морды, языка и пасти, поскольку нарастающий отёк способен затруднить дыхание.

«Если после встречи с насекомым питомец начал тяжело дышать, появились сильный отёк, слабость или другие необычные симптомы, необходимо как можно быстрее обратиться в ветеринарную клинику», — подчеркнула Ильина.

Во время активных игр животные нередко получают ушибы и растяжения. После неудачного прыжка или резкого движения питомец может начать хромать, избегать нагрузки на лапу или испытывать болезненность при движении.

«Не всегда такие травмы сопровождаются переломами, но определить степень повреждения без осмотра бывает сложно. Если хромота сохраняется или усиливается, лучше не ждать, что проблема пройдёт сама», — добавила эксперт.

Отдельное внимание ветеринар советует уделять небольшим ссадинам и ранкам. Летом они быстрее загрязняются песком, землёй и водой из природных водоёмов, поэтому риск воспаления значительно возрастает.

После каждой прогулки полезно внимательно осматривать лапы, пространство между пальцами, уши и шерсть, особенно если питомец гулял в лесу, высокой траве или по каменистому берегу.

Ильина подчеркнула, что полностью исключить риск летних травм невозможно. Однако регулярный осмотр питомца после прогулок и своевременное обращение к ветеринарному врачу при появлении боли, хромоты, выраженного отёка или признаков воспаления позволяют избежать серьёзных последствий.

Ранее владельцев собак предупредили об опасности кормления питомцев едой со стола. По словам специалиста, колбаса, мясные закуски и сладости могут привести к ожирению, диабету и заболеваниям поджелудочной железы. Особую угрозу представляет ксилит — этот подсластитель токсичен для животных и способен вызвать тяжёлое отравление. Эксперт также напомнила, что готовые корма уже содержат необходимые питательные вещества, а регулярные угощения со стола лишь формируют у питомцев вредную привычку выпрашивать еду.