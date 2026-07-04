«Ветеринар лечит человечество»: Врач рассказал, чем рискуют хозяева непривитых питомцев

В Подмосковье заработала интерактивная карта пунктов вакцинации домашних животных — страницу уже посетили более семи тысяч раз. Зачем прививки нужны питомцам и их хозяевам, «Радио 1» объяснил ветеринар Кирилл Сачков.

Эксперт напомнил, что щенки и котята особенно уязвимы. Собакам обязательно делают прививки от чумы, гепатита, аденовируса и лептоспироза — обычно комплексно. Для кошек — свой перечень. Первую вакцинацию проводят в 12 недель, затем ревакцинацию — через год или ежегодно. В России закон требует прививать животных раз в год.

«Недаром в ветеринарии говорят, что обычный человеческий врач лечит человека, а ветеринар — человечество. Есть болезни, которые могут передаваться от наших пушистых друзей к человеку, в том числе особо опасные, как бешенство. Наша задача — дать портрет врага иммунной системе», — объяснил Сачков.

Иногда ветеринарам приходится иметь дело с экзотическими животными. Ранее Life.ru рассказывал, как 4,5-метровый питон захотел полакомиться шваброй, которую из него потом пришлось доставать врачам. Специалисты дали ему препарат, который помог избавиться от метёлки естественным способом.