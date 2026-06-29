Московские ветеринары достали швабру из 4,5-метрового питона

Ветеринарные врачи спасли змею, которая проглотила швабру. Необычный пациент поступил к специалистам Зооцентра экзотики Panteric.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/vet_panteric

Врачи объяснили, что змеи действительно могут заглатывать крупную добычу, но их организм не рассчитан на посторонние предметы. Такие вещи могут застрять в желудке или кишечнике, повредить ткани и привести к тяжёлым осложнениям.

Сначала специалисты сделали питону УЗИ. Исследование подтвердило, что в желудке находится инородный предмет, после чего врачи выбрали тактику лечения. Они решили начать без операции и дали змее препарат, который должен был вызвать срыгивание. Метод сработал: питон сам избавился от швабры, и хирургическое вмешательство не понадобилось.

При этом специалисты подчеркнули, что такой способ подходит не всегда. В каждом случае решение принимают только после осмотра, диагностики и оценки состояния животного.

В зооцентре также предупредили владельцев рептилий: если питомец проглотил посторонний предмет, нельзя пытаться доставать его самостоятельно. Чем быстрее животное попадёт к врачу, тем больше шансов обойтись без сложного и травматичного лечения.

Ранее Life.ru писал, как житель многоэтажки на юге столицы обнаружил в туалете собственной квартиры ярко-красную змею. Позже выяснилось, что это была королевская змея, сбежавшая из террариума соседки. До поимки рептилия успела побывать в нескольких квартирах. Хозяйка предупредила жильцов дома, что змея не ядовита и относится к семейству ужеобразных. В итоге беглянку поймали и вернули владелице.