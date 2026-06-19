В Индонезии питон длиной 7,8 м проглотил и переварил женщину прямо в огороде

В Индонезии произошёл трагический случай: питон длиной около 7,8 метра проглотил целиком женщину в провинции Северное Малуку. На крики пострадавшей никто не прибежал, женщина скончалась. Об этом сообщает AsiaOne.

По данным издания, 9 июня Элизабет Ямалау отправилась в огород, расположенный примерно в 300 метрах от дома, чтобы перегнать корову. Спустя несколько часов она не вернулась, после чего её супруг отправился на поиски. Мужчина обнаружил в саду крупную змею, которая, как выяснилось, уже полностью проглотила женщину. Он попытался спасти супругу и разрезал тело питона с помощью подручных средств.

Однако к моменту извлечения пострадавшей она уже была мертва. В полиции региона подтвердили факт происшествия и призвали местных жителей быть осторожнее, особенно при нахождении рядом с сельскохозяйственными участками и вблизи лесных зон.

Ранее в Индии был арестован мужчина, который инсценировал несчастный случай, чтобы скрыть убийство собственной жены. Он принёс в дом ядовитую рептилию и натравил её на возлюбленную. После этого мужчина заявил полиции, что змея случайно пробралась в дом.