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Регион
19 июня, 09:24

В Индонезии питон длиной 7,8 м проглотил и переварил женщину прямо в огороде

Питон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cormac Price

Питон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cormac Price

В Индонезии произошёл трагический случай: питон длиной около 7,8 метра проглотил целиком женщину в провинции Северное Малуку. На крики пострадавшей никто не прибежал, женщина скончалась. Об этом сообщает AsiaOne.

По данным издания, 9 июня Элизабет Ямалау отправилась в огород, расположенный примерно в 300 метрах от дома, чтобы перегнать корову. Спустя несколько часов она не вернулась, после чего её супруг отправился на поиски. Мужчина обнаружил в саду крупную змею, которая, как выяснилось, уже полностью проглотила женщину. Он попытался спасти супругу и разрезал тело питона с помощью подручных средств.

Однако к моменту извлечения пострадавшей она уже была мертва. В полиции региона подтвердили факт происшествия и призвали местных жителей быть осторожнее, особенно при нахождении рядом с сельскохозяйственными участками и вблизи лесных зон.

Во Флориде поймали питона, способного проглотить человека
Во Флориде поймали питона, способного проглотить человека

Ранее в Индии был арестован мужчина, который инсценировал несчастный случай, чтобы скрыть убийство собственной жены. Он принёс в дом ядовитую рептилию и натравил её на возлюбленную. После этого мужчина заявил полиции, что змея случайно пробралась в дом.

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Татьяна Миссуми
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