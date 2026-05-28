Во Флориде поймали питона, способного проглотить человека

В американском штате Флорида, в районе национального парка Эверглейдс, на дороге заметили огромного бирманского питона. Очевидец сумел остановить змею и удерживать её до прибытия специалистов. По данным итальянского издания Il Messaggero, размеры рептилии таковы, что она могла бы проглотить человека целиком.

Бирманские питоны – инвазивный вид, который давно стал серьёзной проблемой для Флориды. Они активно размножаются в болотистых районах Эверглейдс и охотятся на местных животных. Учёные фиксировали случаи, когда эти змеи заглатывали целиком крупных оленей. По данным Live Science, одна из таких рептилий длиной около 4,5 метра проглотила белохвостого оленя массой почти 35 килограммов.

Специалисты отмечают, что распространение питонов угрожает балансу экосистемы. Во Флориде регулярно проводят программы по отлову этих змей, чтобы сократить их численность и минимизировать ущерб для дикой природы.

