Ветеринар назвала продукты со стола, которые медленно губят вашу собаку

Кормить собак едой со стола не стоит, поскольку привычные для человека продукты могут быть вредны и даже токсичны для животных. Об этом рассказала доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.

«Нередко у владельцев возникает желание поделиться своей едой с собакой, но делать этого ни в коем случае нельзя. Пища, предназначенная для людей, может быть вредна и даже потенциально токсична для животных», — цитирует Онуфриенко РИА «Новости».

Ветеринар отметила, что особенно опасны колбаса и мясные закуски — они могут привести к ожирению, диабету и проблемам с поджелудочной железой. Сладости также представляют угрозу из-за высокого содержания сахара и добавок, а шоколад и красители способны нарушать работу пищеварительной системы.

Отдельно специалист предупредила о подсластителях, таких как ксилит: они токсичны для животных и могут вызвать тяжёлое отравление. Даже так называемые «ПП-десерты» для людей не подходят питомцам.

Онуфриенко добавила, что при кормлении готовым кормом собака уже получает все необходимые вещества, поэтому дополнительные продукты не нужны. Кроме того, угощения со стола формируют привычку выпрашивать еду, что в дальнейшем может привести к тому, что животное получит опасные продукты от посторонних людей.

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