Стресс по наследству: Миллениалы воспитали поколение тревожных кошек-зумеров

За последние три года продажи успокоительных препаратов для домашних кошек выросли на 120%. Только за последние 12 месяцев показатель увеличился на 30%, сообщают ветеринарные эксперты.

Около 15% обращений в клиники связано со стрессовыми заболеваниями у питомцев. Ветеринар Евгения Виноградова отмечает, что у кошек всё чаще диагностируют идиопатический цистит, сахарный диабет, атопический дерматит и другие болезни, спровоцированные нервным перенапряжением.

Как поясняет специалист, причина кроется в условиях содержания: большинство городских кошек почти не выходят на улицу, и любой непривычный раздражитель становится для них серьёзным стрессом. Кошки в частных домах, имеющие доступ к прогулкам, переносят такие ситуации легче.

Особое внимание ветеринар обращает на связь между состоянием хозяина и питомца: тревожность владельца почти всегда передаётся животному, а контролировать эмоции они не умеют. На этом фоне кошки особенно тяжело переживают любые перемены — появление нового члена семьи, переезд, отъезд хозяина или даже обычный поход к ветеринару, передаёт Baza.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заработала интерактивная карта пунктов вакцинации домашних животных, которую уже посетили более семи тысяч раз, и ветеринар подчеркнул, что прививки жизненно необходимы для защиты питомцев и их хозяев от опасных болезней, включая бешенство. Он уточнил, что щенков и котят начинают вакцинировать комплексно с 12 недель, а затем ревакцинируют ежегодно, как того требует российское законодательство.