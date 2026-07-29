Секрет долголетия — деликатесы и минералка: Кошке Милли из Британии исполнилось 146 лет по человеческим меркам

Кошка Милли из британского Стокпорта отпраздновала своё 31-летие, что эквивалентно 146 годам по человеческим меркам. Благодаря такому рекордному возрасту питомица может официально стать старейшей кошкой в мире. Её владелец, 71-летний Лесли Гринхау, связывает долголетие любимицы с особым уходом: Милли питается только качественной рыбой и курицей, пьёт исключительно бутилированную минеральную воду и окружена постоянной заботой, пишет Daily Mail.

Милли перешла к Лесли «в наследство» от его покойной супруги Паулы, которая подобрала котенка ещё в трёхмесячном возрасте. Пара познакомилась в 2012 году, а спустя два года узаконила отношения. К сожалению, шесть лет назад Паула ушла из жизни из-за осложнений коронавируса. Потеря хозяйки стала для кошки серьезным потрясением: она долго отказывалась от еды, но со временем смогла прийти в себя.

Сейчас Лесли окружает питомицу особой заботой: в британскую жару он спасает её вентиляторами и ледяной водой. Мужчина искренне восхищается долголетием своей любимицы, называя её настоящей героиней. Лесли очень хотел бы зафиксировать рекорд Милли в Книге Гиннесса, однако подтвердить её возраст документально невозможно. Единственным свидетельством остается старое фото 1995 года, а все бумаги, касающиеся даты рождения кошки, были известны только Пауле.

Ранее во Франции умер папийон по кличке Лазар, которого называли претендентом на звание самой старой собаки в мире. Псу было 30 лет, он скончался через несколько недель после смерти своей прежней хозяйки.