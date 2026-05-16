Пережил хозяйку, обрёл новый дом и ушёл вслед за ней: Умер «старейший» пёс в мире

Во Франции умер папийон по кличке Лазар, которого называли претендентом на звание самой старой собаки в мире. Псу было 30 лет, он скончался 14 мая, всего через несколько недель после смерти своей прежней хозяйки.

По данным AFP, Лазар родился 4 декабря 1995 года. После смерти владелицы пожилой пёс оказался в приюте, где его заметила 29-летняя Офелия. Изначально она искала питомца для матери, но в итоге решила забрать Лазара к себе домой — к сыну и двум кошкам.

Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Ophélie Boudol

Вторая хозяйка рассказала, что Лазар ушёл из жизни у неё на руках вечером 14 мая. В прощальном посте она написала, что их пути пересеклись 16 апреля, а уже 18 апреля пёс оказался у неё дома. По её словам, меньше чем за месяц он успел изменить жизнь всей семьи.

Офелия отметила, что близкие старались подарить Лазару такую старость, какой заслуживает каждое животное: дом, любовь, заботу и постоянное присутствие рядом. Она называла его «маленьким дедушкой-малышом» — ласковым, любопытным и удивительно живым, несмотря на преклонный возраст.

Книга рекордов Гиннесса не успела официально подтвердить возможный рекорд Лазара: организация сообщила AFP, что до смерти собаки не получила заявку и необходимые доказательства. При этом возраст пса, по данным зоозащитников, был подтверждён микрочипом и французским реестром породистых собак.

Ранее немецкий дог по кличке Минни из американского штата Коннектикут официально попал в Книгу рекордов Гиннесса. Собаку признали самой высокой в мире среди самок. Её рост в холке составляет 97,5 сантиметра. Хозяева Минни, Кен и Лиза Ногачек, рассказали, что в детстве питомица вовсе не выглядела будущей рекордсменкой. Щенком она была очень миниатюрной, но затем начала быстро расти.