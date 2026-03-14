Пудель случайно поджёг себя за несколько дней до собачьей выставки в Шотландии — видео

Шотландский пудель по кличке Филипп едва не сорвал себе подготовку к важному конкурсу. За несколько дней до выставки «Крафтс» он случайно поджёг себя. Об этом сообщает Daily Mail, публикуя кадры.

Хозяин Кеннет О'Хара Уилсон сидел на диване и смотрел телевизор, пока Филипп искал еду на кофейном столике. Там же горела свеча. Пёс слишком близко подошёл к огню, и пламя перекинулось на его белую шерсть. Кеннет бросился тушить питомца руками. Перепуганный пудель спрыгнул и убежал. Жена Кеннета Накита прибежала на крики и сначала ужаснулась. Ведь Филиппу через пару дней предстояло участвовать в престижном конкурсе.

К счастью, пёс отделался всего несколькими подпаленными волосками. Супруги отвезли его к грумерам, и те замаскировали следы пожара. В итоге Филипп не только не провалил выступление, но и занял второе место в своей категории.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли самую старую собаку России: малая пуделиха по кличке Фаня прожила 19 лет, 8 месяцев и 3 дня, и её рекорд занесли в «Книгу рекордов России». Она родилась 19 февраля 2006 года, и такой возраст стал свидетельством уникальной генетики, заботы и любви владельцев, особенно на фоне средней продолжительности жизни собак в 10–14 лет. Фаня вписана в историю как символ собачьего долголетия.