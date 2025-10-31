Малый пудель Фаня из Петербурга попала в Книгу рекордов России. Ей почти 20 лет

В Санкт-Петербурге найдена самая старая собака нашей страны, рекорд пушистой долгожительницы по кличке Фаня занесли в «Книгу рекордов России». Возраст животного на момент фиксации составил впечатляющие 19 лет, 8 месяцев и 3 дня.

Малая пуделиха Фаня родилась 19 февраля 2006 года. Рекорд собаки стал свидетельством уникальной генетики, а также должного ухода и любви, которые обеспечили ей владельцы.

Сегодня средняя продолжительность жизни собак зависит от породы, но в целом редко превышает 10-14 лет, что делает почти двадцатилетний возраст Фани уникальным событием для российского кинологического сообщества. Теперь хвостатая петербурженка вписана в историю как символ собачьего долголетия в России.

Ранее сообщалось, что собака по кличке Гордон Шарвуд, проживающая в графстве Бедфордшир, была занесена в Книгу рекордов Гиннесса за спасение жизней 200 других собак благодаря донорству крови. Этот девятилетний сеттер сдал кровь в общей сложности 45 раз. Шарвуд начал участвовать в программе в возрасте 13 месяцев и продолжал до своего девятого дня рождения в 2024 году.