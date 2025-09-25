Дубай попал в Книгу рекордов Гиннесса с помощью кофе

В Дубае подали самую дорогую чашку кофе, стоимостью $680. Это событие было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

«Самая дорогая чашка кофе стоит 2,5 тыс. дирхамов ($680). Её приготовили в Roasters Specialty Coffee House в Дубае 13 сентября 2025 года», — говорится в официальной записи рекорда.

Кофе заварили вручную с помощью специальной воронки V60. Для его приготовления использовали один из самых редких сортов — Geisha (Гейша), который выращивают на ферме Hacienda La Esmeralda в Панаме.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса внесли караван из тысячи верблюдов, который прошёл степной маршрут в Казахстане. Этот караван стал крупнейшим в мире. Его протяжённость составила один километр.