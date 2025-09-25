Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 22:10

Дубай попал в Книгу рекордов Гиннесса с помощью кофе

В Книгу рекордов Гиннесса внесли самую дорогую чашку кофе за $680 в Дубае

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

В Дубае подали самую дорогую чашку кофе, стоимостью $680. Это событие было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

«Самая дорогая чашка кофе стоит 2,5 тыс. дирхамов ($680). Её приготовили в Roasters Specialty Coffee House в Дубае 13 сентября 2025 года», — говорится в официальной записи рекорда.

Кофе заварили вручную с помощью специальной воронки V60. Для его приготовления использовали один из самых редких сортов — Geisha (Гейша), который выращивают на ферме Hacienda La Esmeralda в Панаме.

Миссия выполнена: Том Круз 16 раз прыгнул с горящим парашютом и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Миссия выполнена: Том Круз 16 раз прыгнул с горящим парашютом и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса внесли караван из тысячи верблюдов, который прошёл степной маршрут в Казахстане. Этот караван стал крупнейшим в мире. Его протяжённость составила один километр.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Книга рекордов Гиннесса
  • ОАЭ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar