Регион
20 сентября, 19:21

В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса

Обложка © Акимат Алматинской области

Караван из тысячи верблюдов прошёл по степному маршруту в Казахстане. Эта вереница стала крупнейшей в мире и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает государственное агентство «Казинформ».

Мировой рекорд в Казахстане. Видео © gov.kz

Протяжённость каравана составила один километр.

«Казахстан официально получит звание «Самый большой караван верблюдов в мире». После завершения всех процедур запись станет частью Книги рекордов Гиннесса», указано в публикации.

Для обеспечения безопасности зрителей и участников использовали силы полиции, пожарных, медиков и ветеринаров. Территорию оборудовали турникетами. Ричард Стэннинг, председатель Книги рекордов Гиннесса, отметил, что он впервые стал свидетелем такой большой вереницы верблюдов.

Прежний мировой рекорд зафиксировали в 2022 году в Китае. Тогда в караване участвовали 365 верблюдов.

Раннее канадская рок-группа Miners & Sons записала своё имя в Книгу рекордов Гиннесса после выступления на самой большой глубине. Концерт состоялся в шахте на глубине 2400 метров. Таким образом, музыканты превзошли предыдущий рекорд в 1890 метров, который установила группа Shaft Bottom Boys в 2020 году.

