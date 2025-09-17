Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 13:40

В Минсельхозе рассказали о молочном рекорде российских Бурёнок

Глава Минсельхоза Лут: Надои молока в России за 10 лет выросли почти втрое

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Peace

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Peace

За последние десять лет надои молока в России выросли почти втрое. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

«Если раньше, условно, 10 лет назад продуктивность коров была 3 тонны с коровы в год, то сейчас у нас средняя продуктивность уже 8,5 тонны», — отметила она.

Рост показателей министр связала с развитием аграрных технологий и модернизацией животноводческих комплексов.

Крупнейшими производителями молока в России остаются Татарстан, Краснодарский край и Воронежская область. В пятёрку лидеров также входят Республика Башкортостан и Московская область. Эти регионы обеспечивают значительную часть общего объёма производства, а именно здесь реализуются самые масштабные проекты по модернизации молочных ферм и внедрению современных технологий кормления и содержания скота.

«Не только молоко»: Лукашенко предложил воздвигнуть памятник в честь коровы
«Не только молоко»: Лукашенко предложил воздвигнуть памятник в честь коровы
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минсельхоз РФ
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar