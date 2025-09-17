В Минсельхозе рассказали о молочном рекорде российских Бурёнок

За последние десять лет надои молока в России выросли почти втрое. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

«Если раньше, условно, 10 лет назад продуктивность коров была 3 тонны с коровы в год, то сейчас у нас средняя продуктивность уже 8,5 тонны», — отметила она.

Рост показателей министр связала с развитием аграрных технологий и модернизацией животноводческих комплексов.