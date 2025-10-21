Пёс из Британии спас 200 сородичей и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Собака по кличке Гордон Шарвуд из графства Бедфордшир попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она спасла жизнь 200 другим собакам благодаря донорству крови. Девятилетний сеттер сдал кровь 45 раз, сообщает The Mirror.

Шарвуд начал сдавать кровь в 13 месяцев. Он участвовал в программе до своего девятого дня рождения в 2024 году. Летом того же года он установил новый рекорд — 45-ю сдачу крови.

Хозяйка Шарвуда, Сью Митчелл, рассказала, что пёс отличается спокойным характером и любит людей. Он часто засыпает во время процедуры сдачи крови. После того, как его занесли в Книгу рекордов, пса угостили стейком.

