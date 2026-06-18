Долгожитель среди долгожителей: На острове Святой Елены нашли старейшее животное на планете

Черепаху по имени Джонатан официально признали иконой Книги рекордов Гиннесса. Это звание присвоили старейшему известному наземному животному на планете. Как сообщили в пресс-службе правительства острова Святой Елены, он, несмотря на преклонный возраст, даже участвует в публичные мероприятиях.

«Джонатан, старейшее известное наземное животное в мире и всеми любимый обитатель острова, официально признан иконой Книги рекордов Гиннесса», — указано в публикации на сайте.

Старейшее животное на планете. Видео © X / Story Web

Черепаха стала настоящим символом долголетия. Она наблюдала за изменениями на острове на протяжении многих десятилетий. По данным Книги рекордов Гиннесса, сейчас Джонатану исполнилось 194 года.

Этот гигант относится к виду «гигантская черепаха Альдабра». Обычно представители этого вида живут «всего» около 150 лет. Джонатан появился на свет еще в XIX веке — в 1832 году. В 1882 году его перевезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены.

А ранее в турецкой провинции Адана построили самый большой в мире «отель для пчёл». Экологическое сооружение в районе Козан официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Проект реализован компанией Anavarza Bal в рамках инициативы «Да здравствуют пчёлы». Конструкция задумана как убежище для диких одиночных насекомых, нуждающихся в укрытиях для гнездования и зимовки.